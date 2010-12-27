В Смольном озвучили среднюю зарплату петербуржцев в 2018 году

Зарплата петербуржцев выросла на 9,3%. Тенденция по увеличению дохода сохраниться до 2024 года.

Во вторник, 28 августа, комитет по экономической политике и стратегическому планированию города, согласно которым средняя заработная плата в Петербурге составляет 59,1 тысячу рублей. Эти данные в Смольном назвал председатель ведомства Иван Филиппов, передает "Росбалт".

Согласно его словам, в первом полугодии 2018 года реальная зарплата петербуржцев выросла на 9,3%. Она также отметил, что тенденция по увеличению дохода сохраниться до 2024 года и составит примерно 5,7%.

Ситуация на рынке труда остаётся стабильной с одним из самых низких по России уровнем безработицы и высокими темпами роста реальной заработной платы Иван Филиппов

Ранее мы сообщали, что между Петербургом и Ленинградской областью уменьшается разрыв в средней пенсии.

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