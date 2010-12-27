Разница между пенсиями в Петербурге и Ленобласти сокращается

Сейчас область отстает от города почти на тысячу рублей.

Между Петербургом и Ленинградской областью уменьшается разрыв в средней пенсии. На данный момент разница составляет 1167 рублей. Однако, в последние три года данный показатель регулярно сокращается. Об этом сообщают специалисты "Петростата".

По данным агентства, на первое июля 2018 года размер средней пенсии в петербурге составил 14,9 тысяч рублей, в Ленобласти - 13,7. Сведения проанализированы из опубликованных источников УФСБ по региону. Эксперты не учитывали регулярные выплаты отдельным категориям граждан.

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