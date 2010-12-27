В Смольном назвали причину странного цвета реки Волковки

По данным чиновников, нефтяные пятна на Волковке появились из-за плохой погоды.

Комитет по природопользованию наконец-то прокомментировал экологическое ЧП в Санкт-Петербурге, которое произошло в начале этой недели во Фрунзенском районе. Напомним, тогда воды реки Волковки окрасились в странный радужный цвет.

По данным чиновников, одной из ключевых причин разлива маслянистой жидкости на поверхности речки стала дождливая погода. Как передает "Фонтанка", сильный дождь смыл с дорожного покрытия жирный слой грязи, в которой оказались и элементы нефтепродуктов. По словам экологов, к сожалению, подобная ситуация в нашем городе повторяется из года в года.

Отметим, что в этот раз экологическое ЧП получилось уж очень сильным. Специалистам компании "Пиларн" пришлось извлекать из Волковки у дома №52 по Белградской улице более 50 кг жидкой грязи.