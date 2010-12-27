Появились фотографии цветных пятен на реке Волковка

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о сливе нефтепродуктов в реку Волковка. Фотографии с "цветной" водой накануне появились в сети.

Ранее Piter.tv сообщал, что Радужные блики на реке Волковке напугали петербуржцев.



На данный момент специалисты ведут работы по ликвидации масляных пятен, которые, предположительно, попали в реку из-за дождя.



По словам очевидцев, химическое пятно до сих пор движется по городу. В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" пользователи опубликовали фотографии разноцветной реки.













Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург



