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Появились фотографии цветных пятен на реке Волковка
Сегодня, 18:47
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TretyakovaS
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Появились фотографии цветных пятен на реке Волковка

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о сливе нефтепродуктов в реку Волковка. Фотографии с "цветной" водой накануне появились в сети.

Ранее Piter.tv сообщал, что Радужные блики на реке Волковке напугали петербуржцев.

На данный момент специалисты ведут работы по ликвидации масляных пятен, которые, предположительно, попали в реку из-за дождя.

По словам очевидцев, химическое пятно до сих пор движется по городу. В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" пользователи опубликовали фотографии разноцветной реки.






Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург


Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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