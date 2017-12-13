В Центральном районе не могут справиться с сосульками

В Смольном рассказали, где хуже всего обстоят дела с уборкой наледи с крыш.

После очередной проверки состояния крыш Санкт-Петербурга вице-губернатор Николай Бондаренко сделал замечания главам Петроградского и Центрального районов. На сегодняшний день сосульки и снег угрожают горожанам более чем по сотне адресам.

Больше всего замечаний было высказано на счет уборки Центрального района. В неудовлетворительном состоянии находятся крыши на Гагаринской, Белинского, 5-й Советской, Марата, Владимирского и литейного проспектов, а также на Фурштатской.

Не до конца смогли убрать и Петроградский район. Бондаренко попросил уделить особое внимание домам на Большом проспекте, а также на Большой Пушкарской улице.

Напомним, что это уже не первая поездка Бондаренко по районам Петербурга. Ранее Piter.tv рассказывал, что 10 февраля инспекция проехала более чем по 700 адресам. Проверки начались после несчастных случаев, когда несколько человек пострадало в результате падения сосулек.