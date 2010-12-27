В петербургских домах теплоизолируют чердачные помещения, чтобы на них не образовывалась наледь

Чиновники занимаются проблемой сосулек, несмотря на весну: дома подготавливают к следующей зиме.

Из жилых домов инспекторы и сотрудники Жилищного комитета по будут убирать горячие трубы. Специалисты установили, что благодаря "холодным чердакам" на зданиях не скапливается наледь. В ближайшее время две тысячи домов в твердыми кровлями пройдут через проверки температурно-влажностного режима.



Такие мероприятия станут для Петербурга ежемесячными. Технология позволит уменьшить количество зимней надели на крышах города. Однако, оценить результаты нового способа борьбы с осадками можно будет только через год. В случае необходимости, коммунальные службы теплоизолируют трубопроводы с горячей водой на чердачных помещениях, а также вынесут вентиляцию канализационных стояков наружу.

Зимой 2018 года эксперты установили, что в Северной столице более пяти тысяч крыш, представляющих опасность для жителей и гостей города в зимнее время. Именно на таком количестве построек образуются крупные сосульки. Всего службы очищают около 13,5 тысяч крыш.

Напомним, что зимней грязи улицы Петербурга уберают бесшумные пылесосы с курганского завода.

Фото: Piter.tv