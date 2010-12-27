От зимней грязи улицы Петербурга уберут бесшумные пылесосы с курганского завода

Чиновники Смольного купили в Кургане новые пылесосы, приспособленные под меняющиеся погодные условия Петербурга.

В Комитете по благоустройству Санкт-петербурга рассказали о технических новинках, которыми закупился город ради весенней уборки улиц. С 30 марта по Северной столице очисткой дорог занимаются новые пылесосы.



Устройства, которые Смольный приобрел в декабре 2017 года, изготовлена на заводе в Кургане. Специализированные средства могут работать на сильнозагрязненных участках, а также не ломаться из-за перепадов температур или слабоположительных показателей погоды. Благодаря этому можно заниматься даже в условиях ранней весны, когда в Петербурге наблюдается минусовая и нулевая температура.



Пылесосы оборудованы двухсторонними подметальными и всасывающими щетками, которые максимально расширяют радиус уборки. За один подход техника может очистить дорогу в три метра. В дополнение к машине прилагается всасывающий рукав, который позволяет доставать мусор из труднодоступных мест и урн. В то же время, производитель по возможности постарался сделать технику бесшумной, ведь большинство работ приходится на утреннее время и ночь. На каждой машине установлены камеры видеонаблюдения, чтобы власть могла контролировать процесс.



Как мы писали ранее, сейчас в петербурге работают более 400 единиц малогабаритной техники, 257 подметальных машин.

Фото: Piter.tv

