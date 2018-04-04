Видео: Московский район отмывают от зимней грязи

Гражданский репортер Piter.TV прислал кадры уборки на юге города.

В Петербурге продолжается масштабная кампания по очистке города от зимнего мусора и грязи. Канал Piter.TV публикует кадры очистки улиц Московского района, снятые днем 4 апреля. Наш гражданский репортер показал, как дворники и спецтехника буквально омывают тротуар на Площади Победы. Очевидец отметил, что сотрудники, нанятые комитетом по благоустройству работают тщательно и подолгу задерживаются на самых грязных участках. В кадр попали действия поливаечной машины и машины-пылесоса. Также в репортаже можно разглядеть и другую специализированную технику.

Ранее мы писали, что улицы Петербурга моют и пылесосят к майским праздникам. В комитете по благоустройству отметили, что их специалисты начнут работу с тех дорог, где полностью сошли снег и наледь. На тротуары Северной столицы уже вышли 257 подметально-вакуумных машин и 27 дорожных пылесосов, а также 400 единиц малогабаритной техники.

Видео: Piter.TV