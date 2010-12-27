Улицы Петербурга моют и пылесосят к майским праздникам

С тротуаров и дорог смывают остатки зимней грязи.

Улицы Санкт-Петербурга продолжают очищать от снега и грязи в преддверии весны. Как рассказали в Комитете по благоустройству, спецтехника расчищает Невский, Лиговский, Ленинский и Московский проспекты.

Северную столицу отмывают и пылесосят от зимней грязи в прямом смысле этого слова. Там, где не может достать транспорт, все отмывается шлангом вручную. Также отмечается, что работы ведутся только в плюсовую температуру во избежание образования наледи.

Дорожники отмывают только те участки, где уже нет снега и наледи. Водостоки прочищают и отогревают паром.

По последним данным Комитета по благоустройству, на указанных проспектах задействовано 257 подметельно-вакуумных машин и 27 дорожных пылесосов. На тротуарах города трудятся 400 единиц малогабаритной техники. Город должен "блестеть" к началу майский праздников.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Георгий Полтавченко пообещал увольнять глав районов за падение сосулек следующей зимой.