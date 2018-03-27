Георгий Полтавченко пообещал увольнять глав районов за падение сосулек следующей зимой

Глава Санкт-Петербурга решил увольнять глав районов за упавшие сосульки. Правда, со следующей зимы.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко планирует увольнять глав районов города за случаи падения сосулек. Большой ажиотаж и возмущение местных жителей, недовольными систематическими падениями наледи на припаркованные автомобили и даже людей, привели к принятию строгих мер. Как сообщает "Петербургский дневник", об этом глава Северной столицы заявил во время заседания Правительства.

По словам политика, если в следующем зимнем сезоне ситуация не исправится, то чиновники будут лишаться должностей. По мнению Полтавченко, службы не справились с очисткой улиц и крыш зданий от выпавшего снега в 2018 году. Чтобы помочь разобраться в причинах неудачи, Смольный инициировал опрос среди петербуржцев, в котором призывает оценивать очистку районов, а также предлагать способы решения возникших затруднений в вопросах уборки. Согласно приведенным Правительством данным, в каждом районе было опрошено около 400 человек местного населения. Большинство респондентов оказалось недовольно результатами работы служб о благоустройству города.Самые негативные отзывы получили Петроградский и Адмиралтейский районы.

Если честно, мне уже это начинает не нравиться. Давайте договоримся. Со следующего года мы будем очень серьезно оценивать эффективность работы районных администраций по оценке жителей и по конкретным негативным факторам. Со следующего года первое падение сосульки на человека, в каком бы это районе ни произошло и если это связано с домами, которые являются жилыми и принадлежат казне города, - увольнение руководителя ЖКС. Или если это управляющая компания - передача материала в правоохранительные органы Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

Глава города заявил, что после второго происшествия с упавшей наледью, от которой пострадают люди или чужое имущество, ответственные лица автоматически потеряют рабочие места. Такое распоряжение будет относиться к заместителям руководителей жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции. За третьим попаданием последует увольнение главы администрации района.

