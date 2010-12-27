В Смольном меняют Генплан Петербурга

Например, на улице Михайлова появится арт-пространство "Открытая сцена".

В Смольном состоялось заседание, на котором обсудили подготовку изменений в Генеральном плане Санкт-Петербурга. Об этом сообщает горосдкая администрация.

Комиссия рассмотрела 252 предложения в отношении семи административных районов, которые отобрали в ходе публичных слушаний с 22 по 28 июня.

В Василеостровском районе решили сохранить зеленую зону для территории порта "Савкабель". В Выборгском районе одобрили строительство комфортного городского кампуса ФГБОУ "Санкт-Петербургский государственный Лесотехнический Университет имени С.М. Кирова". 12 участков деревни Новая, которая относится к Красногрвардейскому району, отнесли к зоне застройки частными жилыми домами. В Ржевке на улице Коммуны построят храм, а на улице Михайлова арт-пространство "Открытая сцена". Жители Калининского района просили недопустить высотной жилой застройки на Гражданском проспекте 14. И эту заявку одобрила комиссия.

Также Смольный выселяет "Мемориал" с Разъезжей‍: причины неизвестны.

Фото: Piter.tv