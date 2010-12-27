Смольный выселяет "Мемориал" с Разъезжей‍: причины неизвестны

КИО отказался продлевать договор аренды.

Правительство Санкт-Петербурга собирается выселить из помещения на Разъезжей улице правозащитную организацию "Мемориал". Об инциденте сообщил парламентарий Борис Вишневский. Отметим, что в течение двадцати лет предприятие базировалось по данному адресу и претензий со стороны Смольного не возникали. Представители фирмы арендуют офис, который располагается в государственной собственности.

"Мемориал" уже несколько раз продлевал контракт на аренду жилья. В последний раз договор был заключен в 2011 году на срок в семь лет. В 2018 году юристы обратились к чиновниками КИО с предложением об очередном продлении, но получили отказ.

Отметим, что "Мемориал" является общественным объединением ветеранов войны и труда. Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга он не должен платить за аренду занимаемой площади.

Фото: Piter.tv