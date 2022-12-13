В Слюдянке крышу школы сдуло ветром

В результате происшествия пострадавших нет.

В городе Слюдянка крышу школы сдуло ветром. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В результате происшествия пострадавших нет. Организована проверка по установленному в ходе мониторинга сообщению о повреждении кровли в образовательном учреждении города. В ходе проверки областной прокуратурой будет дана оценка соблюдению строительного, градостроительного законодательства, требований технического регламента безопасности зданий, сооружений.

Ранее мы сообщали, что вертолет вылетел на поиски туристов из Белоруссии, пропавших на Эльбрусе.

Видео: Telegram / МЧС38