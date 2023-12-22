В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент

Петер Пеллегрини прокомментировал покушение на Роберта Фицо.

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини на пресс-конференции с журналистами, трансляцию которой вел местный телеканал ta3, призвал все политические партии в стране приостановить предвыборную кампанию в Европейский парламент. Иностранный политик заметил, что это решение поможет избежать усиления конфронтации внутри государства, происходящей на фоне покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Спикер отметил, что верит, что никто из его коллег не воспользуется покушением для продвижения собственных целей, так как подобное преступление не должно являться методом для политической борьбы. Он предложил объединиться и вести дискуссию цивилизованными способами.

Прошу вас, приостановите или приглушите предвыборную кампанию хотя бы до момента, когда ситуация уляжется и мы будем знать больше о расследовании. Петер Пеллегрини, президент Словакии

Напомним, что преступление в отношении Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против осуществления странами ЕС поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания словакского правительства в городе Гандлова. Этот населенный пункта располагается в 190 километрах от Братиславы. Пострадавшего пациента вертолетом доставили в больницу.

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Фото и видео: TA3