В Следкоме рассказали о расследовании теракта в петербургском метро

Силовое ведомство раскрыло подробности теракта в метро Петербурга.

В воскресенье, 7 апреля в СКР рассказали о расследовании теракта в петербургском метро. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Следкоме смогли за месяц установить личности и задержать 11 человек, имеющих отношение к взрыву бомбы в вагоне метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Ведомство отмечает, что сделать все оперативнее помогла ФСБ.

Напомним, что имя смертника, который привел устройство в действие знали почти сразу. Это был 22-летний Акбаржон Джалилов.

За день до трагедии Джалилов передал сообщнику Мухаммадюсуфу Эрматову компоненты для ещё одной бомбы, но преступников задержали раньше, чем они успели её активировать.

Упомянули и об "уникальном следственном эксперименте", который помог доказать причастность подозреваемых к теракту.

"Был изготовлен макет взрывного устройства по месту проживания членов террористического сообщества. Результаты этого эксперимента окончательно опровергли версию обвиняемых о том, что они не были осведомлены о своем участии в террористической деятельности" - рассказали в СКР.

Работу ведомства осложняло то, что злоумышленники не пользовались средствами связи и пытались не попадать под камеры наружного наблюдения. Тем не менее, в течение года удалось собрать доказательную базу и передать дело в суд. Перед правосудием предстали все причастные к теракту.

Ранее на сайте: Петербуржцы рассказали, как изменилась их жизнь после теракта в метро.