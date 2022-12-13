Бастрыкин взял на контроль расследование смерти 12-леней петербурженки на физкультуре

ГСУ СК РФ по городу начала проверку по факту произошедшего.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование обстоятельств гибели петербургской школьницы на уроке физкультуры. В ГСУ СК уже начали проверку после трагедии. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Напомним, что ученице одной из школ Выборгского района Петербурга стало плохо во время пробежки на занятии в понедельник, 14 марта. Семиклассницу пытались спасти медики, однако она скончалась на месте.

Ранее мы сообщили о том, что администрация Выборгского района окажет помощь семье погибшей.

Фото: СК РФ