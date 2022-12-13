Администрация Выборгского района Петербурга окажет помощь семье школьницы, умершей на физкультуре

Родителям семиклассницы выразили соболезнования.

В пресс-службе администрации Выборгского района выразили соболезнования семье школьницы, которая умерла на уроке физкультуры во вторник, 14 марта. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По данным представителей администрации, девочке стало плохо на разминке – во время бега она упала и потеряла сознание. Педагог вызвал врача, также в школу приехали скорая и реанимобиль. Спасти семиклассницу не удалось.

Также в администрации отметили, что произошедшее стало трагедией для района и школы. Семье подростка обещают оказать всестороннюю помощь.

Фото: Piter.TV