12-летняя петербурженка умерла после урока физкультуры

Девочка не была освобождена от физических нагрузок. В её медицинской карте перечислены диагнозы "функциональный сердечный шум" и "отопический дерматит".

Утром вторника, 14 марта, от диспетчера Службы 03 поступило сообщение о том, что в одной из школ Выборгского района Петербурга после урока физкультуры скончалась 12-летняя девочка. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, семикласснице стало плохо во время пробежки. Она скончалась при проведении реанимационных действий бригадой скорой помощи.

В медицинской карте девочки имеются диагнозы "функциональный сердечный шум" и "отопический дерматит". От занятий физкультурой школьница не освобождалась. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Нарвском обнаружили труп трёхмесячного малыша.

Фото: Piter.TV