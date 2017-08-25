В Славянке развешивают на заборах уплывшие автомобильные номера

Жители пытаются помочь автовладельцам найти утопленные номера машин.

В связи с недавним потопом в микрорайоне Славянка, многие автовладельцы потеряли номерные знаки на машину. Местные жители решили помочь бедолагам и вывесили “потеряшек” на заборе.

Об этой новости сообщил портал “Мегаполис”. Как ни странно, вместо того, чтобы порадоваться сплоченности людей, которые придумали и организовали сбор уплывших знаков, комментаторы в социальных сетях злорадствуют над бедой водителей. По их мнению, они сами виноваты, что плохо закрепили номера, ведь глупость должна быть наказана. Также пользователей волнует быстрая езда по лужам, во время которой часто пропадают номера.

Понимающие водители советуют прикручивать номерные знаки не на обычные саморезы, которые часто сгнивают после нескольких моек машины, а еще и привинчивать винты к рамке.

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