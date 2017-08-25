Дороги в микрорайоне Славянка затопило после дождей: ливневки не спарвляются

Жители города сообщают, что в микрорайоне Славянка дороги залило водой после вчерашних дождей. Канализация не справляется с объемами.

Утром в пятницу, 25 августа, очевидцы сообщают о потоке в микрорайоне Славянка. На дорогах собралось огромное количество воды. По оценкам свидетелей, глубина в самом низком месте в центре дороги больше 30 сантиметров.

Водители рассказывают, что канализация не справляется. Поэтому улица Северная похожа на реку. Много автомобилей сломалось. Очевидцы советуют объезжать участок по возможности.

Это не единственный затопленный участок. На Профессора Качалова также потоп. Канализация не справилась и дороги покрылись водой.

Фото и видео: ВКонаткте / ДТП и Чп Санкт-Петербург