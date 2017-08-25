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Дороги в микрорайоне Славянка затопило после дождей: ливневки не спарвляются

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Жители города сообщают, что в микрорайоне Славянка дороги залило водой после вчерашних дождей. Канализация не справляется с объемами.

Утром в пятницу, 25 августа, очевидцы сообщают о потоке в микрорайоне Славянка. На дорогах собралось огромное количество воды. По оценкам свидетелей, глубина в самом низком месте в центре дороги больше 30 сантиметров.

Водители рассказывают, что канализация не справляется. Поэтому улица Северная похожа на реку. Много автомобилей сломалось. Очевидцы советуют объезжать участок по возможности.

Дороги в микрорайоне Славянка затопило после дождей: ливневки не спарвляются

Дороги в микрорайоне Славянка затопило после дождей: ливневки не спарвляются

Это не единственный затопленный участок. На Профессора Качалова также потоп. Канализация не справилась и дороги покрылись водой.

Фото и видео: ВКонаткте / ДТП и Чп Санкт-Петербург

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Теги: дождь , ливни ливневки , новости спб , потоп , происшествия спб , разлив воды , славянка
Категории: Новости СПб Картина дня

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