В Славянке образовалась огромная лужа размером с бассейн

Фотографии огромной лужи в Славянке опубликовал очевидец в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".
Там три дня подряд шли сильные дожди. В результате газоны и тротуары затопило. Лужа стала серьёзной преградой для движения пешеходов — воду и автомобильную дорогу разделяет лишь небольшой участок земли.
Пользователи в комментариях шутят, что теперь в Славянке можно проводить олимпийские игры или ходить в "бесплатный" бассейн.
Некоторые возмущенно заявляют, что подобное в микрорайоне случалось уже много раз.
Ранее мы сообщили, что в Курортном районе река Сестра вышла из берегов.
Фото: ВКонтакте
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