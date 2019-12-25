В Славянке образовалась огромная лужа размером с бассейн

3 дня шли дожди, и Славянку затопило.

Фотографии огромной лужи в Славянке опубликовал очевидец в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Там три дня подряд шли сильные дожди. В результате газоны и тротуары затопило. Лужа стала серьёзной преградой для движения пешеходов — воду и автомобильную дорогу разделяет лишь небольшой участок земли.

Пользователи в комментариях шутят, что теперь в Славянке можно проводить олимпийские игры или ходить в "бесплатный" бассейн.

Некоторые возмущенно заявляют, что подобное в микрорайоне случалось уже много раз.

Ранее мы сообщили, что в Курортном районе река Сестра вышла из берегов.

Фото: ВКонтакте