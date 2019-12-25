В Сланцевском районе загорелся склад сельскохозяйственного предприятия

Очевидцы слышали взрыв.

В пятницу, 18 августа, в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Казино Сланцевского района. В экстренных службах Piter.TV уточнили, что возгорание произошло на складе сельскохозяйственного предприятия в Выскатском поселении.

Известно, что очевидцы услышали звуки взрыва перед возгоранием. Его причина и связь с пожаром пока не установлены. В общей сложности огонь охватил 50 квадратных метров.

На место выехали бригады 45 и 146 пожарно-спасательных частей. В настоящее время происходит локализация огня.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV