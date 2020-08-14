В аварии на трассе "Кола" погибла пожилая женщина

Водитель и пассажирка другой машины госпитализированы.

В пятницу, 14 августа, в Кировском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. От полученных травм скончалась женщина-водитель 60 лет, еще два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Авария произошла примерно в 9 часов утра на 81-м километре трассы "Кола". Машина погибшей столкнулась с грузовиком после его выезда на встречную полосу. Затем произошло столкновение с Volkswagen Transporter, которым управлял мужчина 48 лет. Он и женщина на пассажирском сидении доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Также в ДТП пострадали и животные: спасти не удалось одну из собак, которую перевозили в немецкой иномарке. Известно, что водитель большегруза скрылся с места трагедии.

Водитель грузовика с места ДТП скрылся. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали о том, что при столкновении двух Фольксвагенов в поселке Назия пострадали оба водителя.

Видео: ВКонтакте / dtp47rus