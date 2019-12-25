При столкновении двух Фольксвагенов в поселке Назия пострадали оба водителя

В пятницу, 14 августа, в поселке Назия Кировского района Ленинградской области произошло столкновение двух автомобилей Фольксваген. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Авария произошла на развилке у реки Лава вблизи поселка Жихарево. В результате ДТП пострадали оба водителя иномарок, а также пассажир одной из них.
Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказали о том, что dодитель грузовика погиб в результате столкновения с трактором в Тосненском районе/
Фото: Piter.TV
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