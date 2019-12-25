В Сланцевском Доме творчества откроется медиацентр для одаренных детей

В Сланцах помогут добиться успеха каждому ребёнку.

Центр развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект" откроет 1 сентября 2021 года новый учебный медиакласс в Сланцах на базе Дома творчества. Таким образом, на карте медиацентров "Интеллекта" Ленинградской области появится еще одна точка в рамках осуществления регионального проекта "Успех каждого ребенка". В классах центра проводятся различные дистанционные занятия с талантливыми и одаренными детьми региона - лекции, мастер-классы, семинары и курсы для подготовки к олимпиадам и чепионатам.

По словам директора Дома творчества Ирины Варламовой, медиацентр поможет не только в работе с детьми, чьи таланты уже признаны и очевидны, но и с теми, кому нужно помочь на пути проявления и развития своих талантов. Медиацентр будет вести работу по трем направлениям: "Наука", "Культура" и "Спорт".

Центр "Интеллект" планирует организовать работу на базе образовательных учреждений 18 муниципальных районов.

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