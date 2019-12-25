"Интеллект" займется одаренными детьми Ленобласти

Медиацентры для дистанционных мастер-классов и семинаров откроются в 18 муниципальных районах к началу учебного года.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ленинградский областной центр развития творчества одарённых детей и юношества "Интеллект" создаст сеть медиацентров для работы с одаренными детьми региона на базе общеобразовательных учреждений 18 муниципальных районов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти. Оснащенные компьютерами, оборудованием и специальным программным обеспечением центры планируется открыть в региональных школах 1 сентября 2021 года.

Это позволит сотрудникам "Интеллекта" проводить лекции, семинары, мастер-классы, коллоквиумы и консилиумы дистанционно, подготавливая одаренных детей к олимпиадам, конкурсам и исследованиям за пределами стандартной школьной программы. Ключевой задачей данных центров, впрочем, является раскрытие таланта одаренных детей, уточняет Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования.

Региональный проект "Успех каждого ребенка" входит в федеральный нацпроект "Образование" и служит развитию способностей и талантов детей и юношества.

Согласно опросу компании "Сбербанк страхование жизни", чаще всего жители Петербурга копят на образование своих детей.

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