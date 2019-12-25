Сбер рассказал о целях "детских" накоплений петербуржцев

Участники опроса считают, что в среднем нужно 11,1 млн рублей, чтобы обеспечить ребенку достойное будущее.

Специалисты компании "Сбербанк страхование жизни" в ходе опроса узнали мнение петербуржцев по поводу "детских" накоплений. 61% опрошенных считают, что в наше время необходимо откладывать деньги на поддержку своих детей. При этом в среднем нужно 11,1 млн рублей, чтобы обеспечить ребенку достойное будущее.

Оказалось, что чаще всего жители Петербурга копят на образование своих детей. Эту цель назвали 71% респондентов. Еще 50% откладывают на квартиру ребенку, 49% – на лечение, 28% – "чтобы у детей были деньги, когда они вырастут", 22% – для передачи сбережений по наследству.

Копить деньги для детей считают правильным родители всех возрастов. В группе от 18 до 30 лет такого мнения придерживаются 67% респондентов, от 30 до 50 лет – 63%, от 50 до 60 лет – 54%. При этом чаще "детские" накопления делают женщины, чем мужчины – 62% против 56% соответственно.

Обеспечить хороший старт самостоятельной жизни ребенка возможно, откладывая даже небольшие суммы денег, главное делать это регулярно. Таким образом к нужной дате сформируется достойный объем сбережений, который родители смогут направить на поддержку детей. Очень хороший инструмент для этого – накопительное страхование жизни. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

В январе-апреле 2021 года спрос на накопления при помощи страхования среди петербуржцев вырос на 40%. Одна из самых популярных программ НСЖ – "Билет в будущее". В марте текущего года эта программа пополнилась новыми страховыми рисками с дополнительными выплатами и теперь под защитой не только взрослые, но и дети. Обновленный "Билет в будущее" можно оформить во всех отделениях Сбербанка в Петербурге.

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