В Сланцах установили 40 баков для раздельного мусора

Баки предназначены для сбора пластика и стекла.

В Сланцах установили 40 баков для раздельного сбора отходов в воскресенье, 14 февраля. Город стал четвертым участником пилотного проекта раздельного сбора бытовых отходов в Ленинградской области, сообщила пресс-служба региона.

Из них 20 баков для пластика, они желтого цвета. 20 зеленых контейнеров предназначены для стекла. Каждый содержит памятку с разъяснением, какой тип отходов подходит для переработки.

Баки для раздельного сбора отходов также установлены в Кингисеппе, Луге и Ивангороде.

Напомним, что у Piter.TV есть рубрика, посвященная раздельному сбору в Петербурге. В последний раз мы рассказали о контейнерах для сбора опасных отходов.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти