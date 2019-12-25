В Сланцах установили 40 баков для раздельного мусора

В Сланцах установили 40 баков для раздельного сбора отходов в воскресенье, 14 февраля. Город стал четвертым участником пилотного проекта раздельного сбора бытовых отходов в Ленинградской области, сообщила пресс-служба региона.
Из них 20 баков для пластика, они желтого цвета. 20 зеленых контейнеров предназначены для стекла. Каждый содержит памятку с разъяснением, какой тип отходов подходит для переработки.
Баки для раздельного сбора отходов также установлены в Кингисеппе, Луге и Ивангороде.
Напомним, что у Piter.TV есть рубрика, посвященная раздельному сбору в Петербурге. В последний раз мы рассказали о контейнерах для сбора опасных отходов.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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