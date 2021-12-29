В Сланцах собака охраняла труп хозяина в сугробе

Из-под снега торчали ботинки неизвестного.

Во вторник, 1 февраля, в Сланцах полицейские обнаружили труп мужчины, который охраняла собака. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что у дома №27 по Сосновой улице в сугробе лежит человек — из-под снега торчат его ботинки. Тело незнакомца охраняет собака.

На месте инцидента правоохранители выяснили, что на теле погибшего признаков насильственной смерти нет. Его личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: pexels