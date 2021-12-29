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В Сланцах собака охраняла труп хозяина в сугробе
Сегодня, 19:19
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В Сланцах собака охраняла труп хозяина в сугробе

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Из-под снега торчали ботинки неизвестного.

Во вторник, 1 февраля, в Сланцах полицейские обнаружили труп мужчины, который охраняла собака. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

В полицию обратился мужчина и рассказал, что у дома №27 по Сосновой улице в сугробе лежит человек — из-под снега торчат его ботинки. Тело незнакомца охраняет собака. 

На месте инцидента правоохранители выяснили, что на теле погибшего признаков насильственной смерти нет. Его личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы писали, что гибелью младенца на Витебском проспекте заинтересовался Следственный комитет.

Фото: pexels

Теги: сланцы, собака, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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