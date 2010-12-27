В Сланцах рецидивист изнасиловал 18-летнюю девушку

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Сланцевском районе задержан рецидивист, изнасиловавший 18-летнюю школьницу. Об этом пишет "Gazeta SPb".

О происшествии стало известно 3 ноября. В полицию обратилась пострадавшая девушка. Она рассказала, что малознакомый мужчина надругался над ней в съемной квартире. В результате подозреваемым оказался 30-летний мужчина из Волхова. На момент совершения преступления он был безработным. Сейчас он находится под стражей в ожидании приговора за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой.

Правоохранительные органы выяснили, что 11 лет назад злоумышленник был осужден за изнасилование. Возбуждено уголовное дело по статье 131-ой УК РФ (Изнасилование).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Тосненском районе псы напали на мини-ферму с кроликами.

Фото: pixabay.com