В Сланцах предотвратили хищение ремонтно-механического завода

Директор предприятия обратился в полицию.

Сотрудники Управления Росреестра воспрепятствовали хищению сланцевского ремонтно-механического завода: стоимость предприятия оценивают в 150 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленник, попытавшийся присвоить завод, попытался заключить договор купли-продажи, предоставив в Росреестр доверенность. Однако этот документ не дает право на покупку: в связи с этим, информация быстро дошла до директора предприятия.

Собственник обратился в правоохранительные органы по факту подлога и выразил благодарность работникам Росреестра за проявленную бдительность.

Ранее мы рассказали о том, что несостоявшегося крупного мошенника осудят в Петербурге.

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