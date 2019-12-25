  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сланцах предотвратили хищение ремонтно-механического завода
Сегодня, 17:13
47
lizapoluda

В Сланцах предотвратили хищение ремонтно-механического завода

0 0

Директор предприятия обратился в полицию.

Сотрудники  Управления Росреестра воспрепятствовали хищению сланцевского ремонтно-механического завода: стоимость предприятия оценивают в 150 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленник, попытавшийся присвоить завод, попытался заключить договор купли-продажи, предоставив в Росреестр доверенность. Однако этот документ не дает право на покупку: в связи с этим, информация быстро дошла до директора предприятия.

Собственник обратился в правоохранительные органы по факту подлога и выразил благодарность работникам Росреестра за проявленную бдительность.

Ранее мы рассказали о том, что несостоявшегося крупного мошенника осудят в Петербурге.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии