Несостоявшегося крупного мошенника осудят в Петербурге

Мужчина едва не похитил обманом 10 млн рублей.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовное делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Фигурантом дела стал местный житель, дело рассмотрит Октябрьский районный суд, рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, мужчина узнал, что двоим петербуржцам предъявили обвинение по аналогичному делу, и заверил их, что имеет связи в правоохранительных органах. За 10 миллионов рублей мужчина предложил им решить вопрос об изменении меры пресечения на более мягкое. Сам злоумышленник не имел никаких связей в органах и не собирался исполнять обязательства. Мужчину задержали в минувшем декабре, когда он получал деньги от представителя потерпевшего мужчины. Представитель участвовал в оперативно-розыскном мероприятии.

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Фото: Piter.TV