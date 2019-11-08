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На гонщика из Петербурга составили 14 протоколов
Сегодня, 17:25
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Arinablinova

На гонщика из Петербурга составили 14 протоколов

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Водитель несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора, а также выезжал на встречную полосу.

В воскресенье, 14 июня, на гонщика из Петербурга, который ранее продемонстрировал навыки дрифтинга на площади перед Исаакиевским собором, составили 14 протоколов. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор", социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что водитель несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора, а также выезжал на встречную полосу. Уточняется, что мужчина при этом был трезв. 

Ранее мы писали, что в Петербурге автолюбитель устроил дрифт у Исаакиевского собора.

Фото: Pixabay

Теги: гонщик, протоколы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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