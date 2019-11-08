На гонщика из Петербурга составили 14 протоколов

Водитель несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора, а также выезжал на встречную полосу.

В воскресенье, 14 июня, на гонщика из Петербурга, который ранее продемонстрировал навыки дрифтинга на площади перед Исаакиевским собором, составили 14 протоколов. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор", социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что водитель несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора, а также выезжал на встречную полосу. Уточняется, что мужчина при этом был трезв.

Ранее мы писали, что в Петербурге автолюбитель устроил дрифт у Исаакиевского собора.

Фото: Pixabay