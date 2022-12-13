Кен Блок — один из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes.

Американский гонщик и шоумен Кен Блок погиб в аварии со снегоходом. Ему было 55 лет. Об этом 3 января сообщила гоночная команда Hoonigan Racing Division, пишет "Коммерсант".

В сообщении Hoonigan написали, что "Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать".

Кен Блок — один из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes. Он начал карьеру гонщика в 40 лет, когда принял участие в в ралли с командой Vermont SportsCar. В 2006 году Кен Блок подписал новое соглашение о спонсорстве DC Rally с Subaru. В 2010 году команда Monster World Rally объявила Кена Блока своим гонщиком для нескольких этапов чемпионата мира по ралли.

Ранее машина испанского гонщика сгорела дотла на этапе чемпионата мира по ралли. Водитель и штурман успели выйти из автомобиля.

Фото: Pxhere

