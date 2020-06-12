В Петербурге автолюбитель устроил дрифт у Исаакиевского собора

В соцсетях поведали, что водитель уже попадал в поле зрения дорожных полицейских.

В пятницу, 12 июня, в соцсетях было размещено видео опасных водительских трюков в центре Петербурга. Как показали в группе "Дорожный инспектор", у Исаакиевского собора совершал дрифт автомобиль BMW с 28-летним мужчиной за рулем.

В группе сообщили, что ранее этот водитель уже попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД Петербурга – задержание случилось за номера, которые он замазал грязью из баллончика.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге полиция оперативно задержала автоугонщика. Дело было раскрыто за сутки.

Видео: Дорожный инспектор / ВКонтакте