В Сланцах потратят 10 млн на переоснащение библиотеки

Помимо ремонта учреждения деньги пойдут на закупку оборудования и мебели, а также обновление книжного фонда.

Стало известно, что на капитальный ремонт и переоснащение центральной библиотеки в Сланцах потратят 10 млн рублей. Средства выделили из федерального бюджета, сообщает 11 января пресс-служба администрации Ленобласти.

Помимо ремонта учреждения деньги пойдут на закупку оборудования и мебели, а также обновление книжного фонда. Отмечается, что после ремонта библиотека станет удобной для маломобильных горожан, добавится система навигации.

Напомним, библиотека появилась в Сланцах почти с самого основания поселка. В годы Великой Отечественной войны она была уничтожена немецкими оккупантами. Однако возродилась практически сразу после освобождения Сланцевского района — в феврале 1944 года.

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Фото: пресс-служба Ленинградской области