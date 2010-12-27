В Сланцах раскрыли квартирный грабеж пенсионерки

Неизвестный воспользовался тем, что дверь в квартиру была открыта.

Злоумышленник проник в квартиру 68-летней жительницы г. Сланцы и обокрал ее. Подозреваемого в преступлении задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о случившемся поступило в полицию ранним утром 20-го июня. Накануне вечером, 19-го июня, неизвестный преступник воспользовался тем, что у пенсионерки, инвалида 3 группы, была открыта дверь в квартире на Почтовом переулке и ворвался в помещение. Злоумышленник похитил 6000 рублей и мобильный телефон.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). На основании статьи 91 УПК РФ сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего местного жителя. Он подозревается в ограблении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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