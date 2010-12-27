Разбойники напали на профессора петербургского вуза и ограбили

Злоумышленники проникли в его частный дом.

Накануне, 20-го июня, в полицию Выборгского района обратился профессор одного из петербургских вузов и сообщил о нападении на него злоумышленников. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам профессора, 20-го июня около 11 часов утра двое неизвестных в масках проникли в его частный дом на Выборгском шоссе. Преступники брызнули в лицо хозяина дома из газового баллончика, связали электрическим проводом и похитили 5000 рублей, мобильный телефон и банковские карты.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Полиция проводит розыск для установления личностей злоумышленников и их задержания.

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