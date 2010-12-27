На пляже в Выборгском районе кавказцы и азиаты устроили массовую драку

В причинах конфликта разберутся оперативники. Представителям закона удалось поймать пятерых зачинщиков.

В Петербурге произошла массовая драка. Участниками потасовки стали около 20 человек. Об инциденте рассказали очевидцы событий. По их сведениям, подрались "банды" в северной части города, вблизи Верхнего Суздальского озера.

На место были вызваны правоохранительные органы. Им удалось задержать пять человек. На данный момент двое из них направлены в больницу на медицинский осмотр. Еще трое провели ночь в отделении полиции.

Известно, что конфликт завязался между кавказцами и азиатами. Молодые люди подрались на территории пляжа Выборгского района. По данным оперативников, до крови так никто и не ударил. Причиной массовой потасовки стало оскорбление.

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Фото: Piter.tv