В Сланцах начали ремонтировать городской водопровод

Работники ГУП "Леноблводоканал" приступили к выполнению капремонта водопровода в Сланцах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Основные мероприятия проводятся на улице Кирова и Партизанской улице. В общей сложности специалисты заменят примерно 400 метров труб, 11 задвижек и пожарный гидрант.
Планируется, что работы помогут обеспечить город качественной водой на несколько лет вперед.
Ранее мы рассказали о том, что спортивный центр за 69 миллионов рублей появится в Кингисеппском районе.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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