В Сланцах начали ремонтировать городской водопровод

Входе мероприятий будет заменено 400 метров труб.

Работники ГУП "Леноблводоканал" приступили к выполнению капремонта водопровода в Сланцах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Основные мероприятия проводятся на улице Кирова и Партизанской улице. В общей сложности специалисты заменят примерно 400 метров труб, 11 задвижек и пожарный гидрант.

Планируется, что работы помогут обеспечить город качественной водой на несколько лет вперед.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области