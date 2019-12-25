Спортивный центр за 69 миллионов рублей появится в Кингисеппском районе

Новый комплекс профинансируют федеральные и региональные власти.

Рабочие приступили к возведению спортивного центра в Котельском сельском поселении. Стоимость строительства составит 69 миллионов рублей. Деньги предоставит федеральная, областная и местная казна. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Планируется, что учреждение зайдет площадь 800 квадратных метров. Внутри комплекс будет оборудован раздевалками разместятся и душевыми, в которых смогут разместиться до 30 человек.

Ранее мы рассказали о том, что в Мурино началось строительство кругового перекрестка с КАД.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области