В Сирии сменили командующего российской группировкой войск

Смена командования произошла еще в сентябре, однако об этом официально не сообщалось.

В Сирии сменился командующий российской группировкой войск, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники близкие к ведомству. Вместо генерал-полковника Андрея Сердюкова, на его пост назначен генерал-лейтенант Александр Чайко.

Замглавы Генштаба фигурирует на фото визита общественного совета Минобороны в Сирию 11 ноября. По данным газеты, смена командования произошла еще в сентябре, однако об этом официально не сообщалось.

Смена командующего произошла в связи с окончанием командировки Сердюкова, который командовал операцией с апреля. Главной задачей Чайко является соблюдение российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии. Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии успешно испытали российскую С-500.

Видео: BBC News