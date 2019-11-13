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В Сирии сменили командующего российской группировкой войск

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Смена командования произошла еще в сентябре, однако об этом официально не сообщалось.

В Сирии сменился командующий российской группировкой войск, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники близкие к ведомству. Вместо генерал-полковника Андрея Сердюкова, на его пост назначен генерал-лейтенант Александр Чайко.

Замглавы Генштаба фигурирует на фото визита общественного совета Минобороны в Сирию 11 ноября. По данным газеты, смена командования произошла еще в сентябре, однако об этом официально не сообщалось.

Смена командующего  произошла в связи с окончанием командировки Сердюкова, который командовал операцией с апреля. Главной задачей Чайко является соблюдение российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии. Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии успешно испытали российскую С-500.

Видео: BBC News

Теги: армия и оружие, сирия
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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