Возле Латакии в Сирии разбился российский истребитель СУ-30 СМ

Опубликовано фото с места крушения российского истребителя в Средиземном море.

Сегодня, 3 мая, из Сирии пришли трагические известия: возле берегов Латакии в Сирии потерпел крушение российский истребитель СУ 30СМ. Сообщается, что оба пилота погибли во время крушения. Минороны сообщает, что самолет не был сбит. Одной из самых вероятных причин крушения - попадание птицы в двигатель самолета.

Авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим. Пилоты до последнего боролись за самолет.

Стала известна личность командира экипажа, погибшего при крушении истребителя в Сирии. Это майор Альберт Давидян.

Ранее Piter.TV публиковал видео падения американского транспортного самолета в штате Джорджия. Погибли 9 членов экипажа.

Фото: Twitter