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Крушение самолета в США: последние новости

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В сети опубликовано видео момента падения самолета С 130 и последствий крушения.

Накануне, 2 мая, в США в районе Саванны штата Джорджия в США разбился военный транспортный самолет С-130 Hercules: в авиакатастрофе никто не выжил.

Военный транспортник рухнул рядом с автомобильной магистралью практически сразу после взлета. По счастливой случайности в момент крушения на этом участке дороге не было машин. Сначала сообщалось о 5 погибших. Сейчас появилась информация, что на борту самолета было 9 членов экипажа, все они погибли. Имена погибших будут обнародованы после того, как будут извещены родственники погибших. О причинах на данный момент не сообщается. 

Самолет С-130 Hercules, был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико, направлялся в штат Аризона на утилизацию после более 60-летней эксплуатации.

Видео: Twitter

Теги: авиакатастрофа , в мире , крушение самолета , с-130 , сша
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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