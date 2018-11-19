В "Синявинском" научились производить яйца без антибиотиков

Уже полтора месяца на птицефабрике работают с новой маркировкой яиц.

На фабрике "Синявинское" научились изготавливать яйца без добавления антибиотиков. Еще с сентября 2019 года компания получила технологию такого производства.

С того же времени на продукции чиновники разрешили ставить маркировку "без антибиотиков". Надпись означает, что птицефабрика обеспечивает высокий уровень ветеринарно-санитарной защиты и соблюдает гигиенические мероприятия. Для роста животных специалисты отказались использовать антибиотики.

Напомним, что на данный момент "Синявинское" считается крупнейшим производителем яиц в Северо-Западном регионе России. В прошлом году птицефабрика произвела 1,32 миллиарда продукции.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество: "Перед приготовлением нельзя мыть яйца, курицу и грибы".

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