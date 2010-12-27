Вручение специального сертификата состоялось в преддверии Всемирного Дня яйца, отмечаемого во вторую пятницу октября.

Птицеводческая фабрика "Синявинская" получила разрешение на маркировку товаров знаком "Без антибиотиков".

Вручение специального сертификата состоялось в преддверии Всемирного Дня яйца, отмечаемого во вторую пятницу октября.

"Птицеводство – одно из главных направлений развития агропромышленного комплекса Ленинградской области. Мы лидеры в России по производству яиц и мяса птицы, поэтому для нас вопросы соблюдения норм производства продукции имеют особое значение. Маркировка знаком "Без антибиотиков" дает потребителям уверенность в безопасности и качестве товара, а птицефабрике – репутацию добросовестного, ответственного производителя и, соответственно – рост конкурентоспособности, в том числе на международном рынке", – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, присутствовавший на торжественной церемонии.

Разрешение на маркировку знаком "Без антибиотиков" генеральному директору АО "Синявинская" Артуру Холдоенко вручила разработчик программы добровольной сертификации СКАМП – система контроля антимикробных препаратов, Светлана Щепеткина.

Источник: пресс-служба ЛО