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В Сингапуре подвели итоги официального визита петербургской делегации
Сегодня, 11:18
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alexandra08
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В Сингапуре подвели итоги официального визита петербургской делегации

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В рамках визита Игорь Албин встретился с министром торговли и промышленности страны и министром национального развития.

Санкт-Петербург наладит с Сингапуром торговые отношения, сообщает пресс-служба Смольного.

В рамках визита Игорь Албин встретился с министром торговли и промышленности страны и министром национального развития. Кроме создания Интеллектуальной транспортной платформы представители двух стран обсудили налаживание торгово-экономических отношений. Власти Петербурга будут помогать иностранным кампаниям выйти на региональный российский рынок. Сингапур также заинтересован в сотрудничестве с портом Северной столицы.

Работа петербургской делегации является частью подготовки визита Владимира Путина в Сингапур и участия в Восточноазиатском саммите, который состоится в ноябре. 

Фото: pixabay.com

Теги: албин , интеллектуальная транспортная платформа , сингапур , смольный
Категории: Новости СПб

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