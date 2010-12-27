Албин и Кон Ву Мун обсудили проект создания Интеллектуальной транспортной платформы Петербурга

Разговор состоялся в рамках официального визита петербургской делегации в Сингапур.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин встретился с директором Сингапурского совместного предприятия Singapore Cooperation Enterprise Кон Ву Муном.

Разговор состоялся в рамках официального визита петербургской делегации в Сингапур. Его главной темой стало создание Интеллектуальной транспортной платформы Санкт-Петербурга (ITP). Согласно запланированной договорённости, этим проектом занимается петербургский Комитет по транспорту, а также компания "Телрос" а также сингапурские компании SCE и ST Electronics.

Компании Петербурга и технические центры смогут вместе с сингапурскими коллегами принять участие в проектах по созданию интеллектуальных продуктов. Правительство Северной столицы уже нашло компанию-партнера для ST Engineering. В течение нескольких месяцев власти Петербурга и Сингапура подпишут двустороннее соглашение. Все высказанные предложения будут проработаны профильными органами власти.

Фото: Piter.TV