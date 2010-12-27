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Петербургская делегация с Албиным отправилась в Сингапур
Сегодня, 10:45
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alexandra08
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Петербургская делегация с Албиным отправилась в Сингапур

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В Сингапуре состоятся переговоры по реализации совместного проекта "Интеллектуальная транспортная система".

C 23 по 27 июля вице-губернатор Игорь Албин приедет с официальным визитом в Республику Сингапур. Об этом сообщает "Мойка 78".

В Сингапуре состоятся переговоры по реализации совместного проекта "Интеллектуальная транспортная система". Этот проект разработан специально для Северной столицы. Стороны поделятся опытом по управлению городским транспортом. Сингапурская компания ST Electronics расскажет о внедрении интеллектуальных систем для инфраструктуры.

Для Петербурга будет ценен опыт Сингапура, который признан самым эффективным в решении транспортных проблем крупных городов.

Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга.

Представители Петербурга и Сингапура также обсудят сотрудничество в области портовой инфраструктуры, мусоропереработки и городского планирования. 

Напомним, ранее Piter,TV писал о том, что бригада Жилкома откачивает воду из затопленного подвала на Ремесленной улице. 

Фото: Администрация Петербурга.

Теги: игорь албин , интеллектуальная транспортная система , сингапур
Категории: Новости СПб

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