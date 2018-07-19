Бригада Жилкома откачивает воду из затопленного подвала на Ремесленной

Целую ночь помещение продолжало наполняться водой.

В Петроградском районе Жилищный комитет направил аварийную бригаду в проблемный дом по Ремесленной улице,5. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Накануне жители обратились в управляющую компанию за помощью: вечером 18 июля подвал стал постепенно затапливаться. Спасательная служба прибыла к месту происшествия около 10 часов утра 19 июля. В настоящее время проводятся ремонтные работы.

Напомним, что в новостные сводки дом впервые попал после во время строительства моста Бетанкура. От петербуржцев стали поступать жалобы на трещины. Жиели несколько раз проводили митингу и акции, чтобы привлечь к проблемам здания внимание властей. Вице-губернатор Игорь Албин позже извинился за ситуацию, заявив, что конструкция моста была слишком близко построена к зданию. В проблеме обвинили проектировщика проекта. Пострадавших жильцов должны были расселить, однако, губернатор Северной столицы проинформировал о том, что создание моста не повлияло на состояние строительных конструкций здания. Инспекция установила, что дом не подлежит сносу или реконструкции. Его аварийность также не была доказана.

Фото: Вконтакте/Ремесленная ул. д 5 Санкт -Петербург